اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة برشلونة اليومNOW

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يستعد ملعب كامب نو لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد بلد الوليد، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني .

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موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد kora cool plus

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد بلد الوليد مساء الثلاثاء،علي ملعب كامب نو، في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد Kora live

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

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التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد بلد الوليدkora star

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان .