اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر WON MESSI يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش برشلونة NOW

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يلا شوت رابط مباشر يعود برشلونة وبلد الوليد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019-2020، حيث يستقبل برشلونة ضيفه بلد الوليد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل مباراة برشلونة وبلد الوليد من كامب نو عبر قناة HD3، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية، إذ يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدورى الأسباني

مباراة برشلونة القادمة ضد بلد الوليد ستكون كالعادة منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

غاب برشلونة الوصيف حاليا عن الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو وهو سيعود للمنافسة آملا برفع رصيده إلى 22 نقطة على أمل تعثر غرناطة المتصدر لاستعادة المركز الأول منه.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر

ويملك غرناطة 20 نقطة إلا أنه لعب مباراة أكثر، وستكون مباراة برشلونة متوفرة لمتابعة حية لأبرز وقائعها عبر هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد مباشر:

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رابط البث المباشر لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد المقرر نقلها عبر شاشة قناة بي ان سبورت 3 بأداء صوتي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، بتمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 بتوقيت فلسطين والاردن.

يتواجد برشلونة حالياً في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الاسباني بواقع 19 نقطة، بينما يحل بلد الوليد حالياً ادنى الترتيب بالدوري برصيد 14 نقطة.

استهل بلد الوليد مشواره في الدوري الاسباني للموسم الجاري بمواجهة فريق ايبار بالجولة العاشرة على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وحسم الفوز الإيجابي بنتيجة هدفين دون رد بين الفريقان، ويسعى بلد الوليد نحو تحقيق أو انتصار له هذا الموسم.

يلا شوت مباشر برشلونة وبلد الوليد

استقر المدير الفني للفريق الاسباني إرنستو فالفيردي على تشكيلة فريقه التي سيواجه بها فريق بلد الوليد اليوم، وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي:

تشكيلة بشلونة الرسمية ضد بلد الوليد

«تير شتيجين – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – لويس سواريز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – أنطوان جريزمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال – بيريز – أنسو فاتي».