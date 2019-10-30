اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر BARCELONA MESSI كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن

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يواجه نادى برشلونة نظيره بلد الوليد كورة اون لاين kora on line، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى الأسبانى، وذلك على ملعب “الكامب نو”، فى تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة yalla shoot 7asry

بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم الثلاثاء 29/10/2019 بالدوري الإسباني.. ويتطلع ليونيل ميسي لتحقيق رقم قياسي جديد مع برشلونة الذي يستضيف بلد الوليد في العاشرة والربع مساء غداً الثلاثاء بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وفيما يلي التشكيل المتوقع لبرشلونة kora star كورة ستار

فى حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا.

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دى يونج، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسى.

ترتيب برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة kora live plus كورة لايف بلس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني kora cool plus

تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى. بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم الثلاثاء 29/10/2019 علي kora plus hd.

يدرك برشلونة أهمية الفوز بالمباريات التي تسبق مواجهة الـ"كلاسيكو" التي كانت مقررة نهاية الأسبوع على أرضه قبل أن يتم تأجيلها الى 18 ديسمبر بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017 yalla barca live