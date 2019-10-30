رياضة | زيدان يعلن خليفته في تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن خليفته في تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ثقته في تولي مهاجم ريال مدريد الأسطوري السابق راؤول جونزاليس تدريب الفريق يوماً ما.

قال زيدان: "لعبت إلى جوار راؤول، كان لاعباً ذا دور كبير في النادي العظيم، وخاض أول مباراة له بقميصه قبل 25 عاماً، وهو أمر يعني أننا تقدمنا في العمر نوعاً".

ولم يستبعد "زيزو" أن يتسلم مدرب فريق الناشئين حالياً دفة قيادة الفريق الأول، موضحاً: "راؤول مدرب بالفعل، ولديه أفكار حول كيفية إنجاز الأمور، لكن بهدوء وتمهل يتعلم عمله بصورة طبيعية، وسيدرب الريال ذات يوم".