رياضة | جوارديولا ينذر برشلونة بـ"كارثة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا ينذر برشلونة بـ"كارثة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مانشستر سيتي إدارة برشلونة الإسباني من اللحظة الصعبة التي سيعتزل فيها نجم الفريق ليونيل ميسي البالغ من العمر 32 عاما، وحثها على إعداد بديل له.

وقال جوارديولا في تصريحات لمحطة "كاتالونيا" الإذاعية، إن ميسي كان مفتاح نجاحه شخصيا عندما كان يقود برشلونة بين عامي 2008 و2012.

وأضاف المدرب صاحب الـ48 عاما: "هناك مدربون عظماء لم يحرزوا أي ألقاب لأنهم لم يمتلكوا ميسي.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية لوجوده إلى جانب تشافي وأندريس إنييستا وداني ألفيس وبيكيه. كانوا في سن مثالية" للعطاء.

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وتابع جوارديولا: "في يوم ما ميسي سيعتزل وسيكون على برشلونة التغلب على ذلك. عليهم أن يجهزوا طريقة مناسبة لتوجيه الشكر له.. أي فريق يجب أن يبنى على نجومه لكن لا يمكنك أن تطالب لاعبا في الثلاثين بتقديم ما كان يقدمه في العشرين".

وواصل في معرض ثنائه على ميسي: "النجوم عليهم أن يركضوا مثلما يفعل الآخرون، إن لم يحدث ذلك فالفريق لن يحقق الانتصارات وعليك أن تقنعهم بالركض في بعض الأحيان تقول لهم لن أطلب منك الركض 40 كيلومترا مثلما يفعل زميلك في عمر العشرين، لكن أعطني سببا يجعلك لا تركض".

وختم: "لو أن لاعبا لا يركض لكنه يسجل 3 أهداف في كل مباراة بإمكاني التعاقد معه، لكن لا أحد يفعل ذلك سوى ميسي.. في هذه الحالة عليك أن تطالبه ببذل مجهود أقل ولا يمكن أن يركض لمجرد الركض فلا مجال لذلك".

وختم: "إذا بذل مجهودا كما كان يفعل في موسمه الأول معي سيتعرض لإصابة كل 3 شهور.. قيادة الأساطير في سن الثلاثين فما فوق أصعب أمر بالنسبة للمديرين الفنيين".