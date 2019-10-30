رياضة | موعد مباراة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب الأنفيلد لمتابعة مباراة قوية بين ليفربول نظيره فريق آرسنال، اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2019، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعه؛ بعدما حقق فوزاً ثميناً على توتنهام، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل احتلال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.

فيما يعاني آرسنال من سوء النتائج، بعدما خسر أمام شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، ثم سقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، ليتراجع ترتيبه بعدما كان قريبًا من المركز الثاني.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن تقام مبارة ليفربول ضد أرسنال، على ملعب الأنفيلد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة أرسنال

سيفتقد ليفربول لخدمات المدافع الكاميروني جويل ماتيب، وفان ديك بسبب الإصابة، فيما لم يتبين موقف محمد صلاح من المشاركة في اللقاء أم لا، بعدماتعرضر لإصابة مباراة توتنهام الأخيرة، لكن الأقرب أنه لن يشارك في المباراة.

من المتوقع أن يدفع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بأدريان في حراسة المرمى، وأمامه جو جوميز، ولوفرين، وأندي روبيرتسون وألكسندر أرنولد، ويأتي تشامبرلين، ونابي كيتا، وآدم لالانا في قلب الميدان، وأمامهم أوريجي وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو.

حراسة المرمى: أدريان

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خط الدفاع: أندي روبيرتسون - ديان لوفرين - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: تشامبرلين - نابي كيتا - آدم لالانا

خط الهجوم: ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينيو - ساديو ماني

الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال في مواجهة ليفربول

يدخل آرسنال اللقاء مكتمل العناصر، ولن يفقد أي لاعب بسيي الإصابة أو الإيقاف.

وسيدفع أرسنال ببيرند لينو في حراسة المرمى، وأمامه هيكتور بيليرين، وسوكراتيس، ودافيد لويز وكولاسيناك، وسيضع ماتيو الجندوزي، ولوكاس توريرا في خط الوسط، وأمامها سيبايوس وبيبي.

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: سيجاد كولاسيناك - سوكراتيس - دافيد لويز - هيكتور بيليرين

خط الوسط: ماتيو الجندوزي - لوكاس توريرا

خط الوسط الهجومي: داني سيبايوس - بيبي

خط الهجوم: بيير أوباميانج - ألكسندر لاكازيت

يذكر أن ليفربول وآرسناب سبق وأن تواجها هذا الموسم، يوم 24 أغسطس الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".