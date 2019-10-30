رياضة | كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى ومنتخب الأرجنتين بتصريح صادم لجماهيره وعشاقه حول العالم بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم سبتمبر الماضي متفوقاً علي كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وفيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول، وتنبأ الجميع أن النهاية قد اقتربت من البرغوث الأرجنتيني وأنه أصبح أقرب من وقت مضي من اعتزال كرة القدم، إلا أن ليونيل ميسي كان له رأي أخر بعد تتويجه بجائزة الأفضل في العالم.

"مع مرور الزمن الجسد لا يرحم"

بهذه الكلمات تحدث ليونيل ميسي بعد فوزه بالجائزة ليؤكد أن جسده أصبح غير قادر مثل الماضي، وبالفعل تعرض اللاعب لإصابة بعد فوزه بالجائزة إلا إن عودته كانت صعبة علي كل منافسي برشلونة وليس عليه كما قال ، بعدما تحدث ميسي قائلاً "الجسد لا يظهر أى رحمة، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة". جميع المنافسين هم من أصبحوا في صعوبة وليس ميسي بأدائه المبهر الذي يقدمه مع برشلونة.

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ماذا قدم ميسي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم

بعدما توج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أصيب خلال مباراة برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني ليغيب عن مباراة واحدة أمام خيتافي ليعود بعدها أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا في مباراة كان لابد علي البارسا الفوز بها وبالفعل استطاع أن يصنع هدف الفوز الذي سجله لويس سواريز في دقائق المباراة الأخيرة، ثم مواجهة إشبيلية وتسجيل هدف في مباراة انتهت بفوز البارسا برباعية ثم تسجيل هدف وصناعة الأآخر في مرمي إيبار وإنكار ذات تماما أمام المرمي، ثم التسجيل في مرمي سلافيا براج التشيكي بدوري الأبطال، ثم قيادة برشلونة امس أمام بلد الوليد بالدوري لصدارة الدوري بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما في لقاء إنتهي بالفوز بخماسية مقابل هدف، ليصبح ميسي مسجلاً 5 أهداف وصنع 4 أهداف خلال 6 مباريات بعد ذلك التصريح، ليؤكد أن الصعوبة هي الملقاه علي عاتق منافسيه.

ويقدم ليونيل ميسي أداء قويًا مع برشلونة هذا الموسم محطم العديد من الأرقام القياسية في كل مباراة يخوضها، ووصل ميسي للهدف رقم 50 في مسيرته من ركلات ثابته 44 مع برشلونة الإسبانى و6 مع منتخب الأرجنتين، ليستمر صاحب ال 32 في التألق والنجاح خلال مسيرة امتدت لسنوات، مما يجعل عشاقه سعداء بما يقدمه ليو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتى المباراة القادمة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الثانية عشر، وإرتفع رصيد برشلونة بعد الفوز علي بلد الوليد للنقطة رقم 22 من 10 مباريات خاضها الفريق بالدوري الإسبانى.