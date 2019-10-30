رياضة | مودريتش أبرز العائدين في قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش أبرز العائدين في قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ، عن القائمة المستدعاة لمواجهة ليغانيس في الدوري الأربعاء ، والتي يبرز فيها ظهور الكرواتي لوكا مودريتش.

وعاد مودريتش ، وكذلك لوكاس فاسكيز إلى القائمة بعد إصابتيهما ، بينما يغيب فينسيوس جونيور لأسباب فنية وخاميس رودريغيز بعد أن رزق بطفل وجاريث بيل مرة أخرى بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانس كالتالي :

" كورتوا وأريولا ، دييجو ألتوبي ، كارفاخال ، ميليتاو ، وسيرجيو راموس ، فاران ، مارسيلو ، ميندي ، كاسيميرو ، كروس ، فيدي فالفيردي ، مودريتش ، إيسكو ، لوكاس فاسكيز ، رودريجو ، هازارد " .

ويحتل الريال المركز السادس برصيد 18 نقطة في الدوري الإسباني ، وتعثر في أخر مباراة له أمام ريال مايوركا .