رياضة | الأهلي يخوض المران الأخير على التتش قبل السفر للإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض المران الأخير على التتش قبل السفر للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر آخر مران له بملعبه التتش اليوم، الأربعاء.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الكروي بالقلعة الحمراء غدًا الخميس، إلي الإمارات العربية المتحدة، لخوض معسكر إعدادي خارجي.

ويواجه النادي الأهلي علي هامش المعسكر التدريبي المقرر إنطلاقه الجمعه، نادي العروبة الإماراتي وديًا يوم 4 نوفمبر المقبل، ويستمر المعسكر لمدة أسبوع.

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وإعتذر فريق بني ياس عن مواجهة الأهلي ودياً، بسبب إرتباطه بمواجهات الدوري الإماراتي، ليكتفي الأهلي بمواجهة العروبة.

ويأتي معسكر الأهلي بسبب فترة توقف الدوري، تزامناً مع ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي لتصفيات أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون، وبطولة إفريقيا للناشئين.

ويستعد المارد الأحمر لاستئناف بطولة الدوري العام، ويُكثف مسئولو الأهلي جهودهم من أجل التنسيق لمباراة ودية أخرى في معسكر الإمارات قبل نهايته، وهو ما يسافر بسببه اليوم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.