رياضة | قائد المصري يعلن موعد إنضمامه لمعسكر الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد المصري يعلن موعد إنضمامه لمعسكر الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدى، بالترتييب مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على الإنضمام لمعسكر الفراعنة عقب لقاء فريقه أمام كوت دى اور بطل سيشل فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .

ومن المنتظر أن يلاقي المصري نظيره، كوت دى اور فى الثالثة من الأحد المقبل باستاد برج العرب ، بعدما نجح فى الفوز فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة احرز منها اللاعب الهدف الرابع .

وقد أعلن حسام البدرى عن اختيار 32 لاعبا لمعسكر المنتخب من بينهم أحمد جمعة والذى يستعد من خلاله الفراعنة للقاءيي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.