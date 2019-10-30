رياضة | يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لمزاحمة ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سولي صراع أوروبي جديد بين يوفنتوس ومدريد

وأشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، عن دخول البيانكونيري في مفاوضات رسمية للتعاقد مع ماتياس سولي والملقب "بميسي الصغير" لاعي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، بالعام الجديد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يعد هدفا للعديد من الأندية العالمية على رأسهم ريال مدريد الإسباني، والساعي بقوة لضم الموهبة الشابة بين صفوفه.

موهبة الأرجنتين تشعل سوق الانتقالات الشتوية

وقالت صحيفة "لاحازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، إن ماتياس سولي صاحب ال16 عاما يشبه كثيرا مواطنه ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، سيكون الصراع الشتوي المحتمل بين إدارتي يوفنتوس ومدريد، للظفر بخدماته المرحلة المقبلة.

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والدة ماتياس تفضح وجهته المقبله

وأكدت الصحيفة، أن والدة اللاعب كشفت أمره مبكرا نحو وجهته المقبلة، بعدما حصلت على جواز سفر إيطالي في الأونة الأخيرة يسمح لنجلها السفر إلى تورينو للانتقال إلى نادي يوفنتوس بكل سهولة.

يوفنتوس يقترب من إنهاء الصفقة لصالحه

وتابعت الصحيفة، أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنهى بالفعل الاتفاق مع أسرة اللاعب ماتياس سولي، للتعاقد معه سواء بالانتقالات الشتوية أو الصيفية.

كما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أمس الاثنين أن نادي ريال مدريد أرسل كشافيه لمراقبة ماتياس سولي عن كثب لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية ضمه.

ويسعى ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعانيه من تذبذب المستوى بالآونة الأخيرة.