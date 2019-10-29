شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات اجتماع مجلس الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الاهلي قرر في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد ، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي.

كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة، سواء العامة، أو في الأفرع اعتبارًا من اول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي:

العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 الف جنيه الى 750 ألف جنيه ، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

فرع الشيخ زايد : المؤهل العالي من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

فرع التجمع الخامس: المؤهل العالي من 200 ألف جنيه الى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 300 ألف جنيه الى 400 ألف جنيه.

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وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الخاصة بتعيين مراقب الحسابات برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق وعضوية محمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي، كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد عقد اللاعب سيف هاني لاعب كرة اليد مواليد 2000 من نادي الشمس إلى النادي الأهلي.

ووافق المجلس على سفر 4 لاعبات من الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي وبرفقتهن مدرب الفريق احمد محمد عياد إلى الأردن للانتظام في معسكر تدريبي خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل.

وقرر المجلس صرف منحة لجميع العاملين بالنادي بمناسبة المولد النبوي الشريف أسوة بما تم العام الماضي.

* الموافقة على مشاركة فريق الجمباز للرجال بالنادي في بطولة ليبرتش بالتشيك خلال الفترة من ٢٦ نوفمبر إلى ١ ديسمبر المقبل.

* الموافقة على انتقال لاعبة الاسكواش سنا محمد إبراهيم تحت ١٩ سنة من نادي الصيد إلى النادي الأهلي وهي المصنفة الثانية في مصر.