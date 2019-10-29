شكرا لقرائتكم مهاجم المصرى: أصبحنا نملك شخصية في إفربقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود وادي، مهاجم النادي المصري، أن الفوز بالأربعة على بطل سيشل تمنحهم أريحية قبل لقاء العودة.

وقال وادي خلال حوار تلفزيونى : "المصري يسير بخطى ثابتة وفترة التوقف ممتازة حتى يعيد الفريق ترتيب أوراقه".

Advertisements

أضاف : "أصبحنا نملك شخصية في بطولات أفريقيا ونحاول فرضها على جميع المنافسين".

وتابع: "إيهاب جلال يطالبنا دائما بأن نتحكم في المباريات كما نريد، كما أننا نملك طموحا قويا في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم".