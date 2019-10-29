شكرا لقرائتكم خالد الغندور : ما عندناش "باك ليفت" فى مصر وإسألوا عبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن مركز الباك ليفت يعانى بشدة فى مصر والدليل توظيف عبد الله جمعة لاعب الزمالك فيه وانضمامه للمنتخب الوطنى. قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" عبد الله جمعة كان لديه اخطاء فى البداية عندما وظفه جروس فى هذا المركز حتى أثبت جدارته بشغل هذا المركز". تابع نجم الزمالك الإسبق :" توظيف عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر وانضمامه للمنتخب دليل على معاناة الفراعنة فى هذا المركز".

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