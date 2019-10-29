شكرا لقرائتكم نور الشربيني تتأهل الى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة تحت سفح الأهرامات بالجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وفازت الشربيني على منافستها الهندية جوشنا تشينابا المصنفة رقم 12 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-3، 11-6.

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وتدافع نور الشربيني عن لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش والذي تحمله البطلة المصرية عن الموسم الماضي ولثلاث نسخ في تاريخها.

وتواجه نور الشربيني منافستها جويل كينج المصنفة السادسة عالميا في مباراة الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش.