شكرا لقرائتكم نور الشربيني تتأهل الى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتدافع نور الشربيني عن لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش والذي تحمله البطلة المصرية عن الموسم الماضي ولثلاث نسخ في تاريخها.
وتواجه نور الشربيني منافستها جويل كينج المصنفة السادسة عالميا في مباراة الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش.
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