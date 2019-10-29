سيراميكا كليوباترا يخوض مباراة وديه أمام المقاصة...

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ويسعى المديران الفنيان لسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة إلى الدفع في هذه المباراة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين لتصحيح الأخطاء، والإطمئنان على كافة العناصر الأساسية والبديلة، لا سيما وأن كل فريق لديه خططه وأحلامه وطموحاته في المسابقة التي يشارك فيها هذا الموسم.
جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية، بينما يقع مصر للمقاصة في المركز السابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.
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