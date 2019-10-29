شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يخوض مباراة وديه أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأربعاء المقبل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية، أمام نادي مصر للمقاصة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات كلا الفريقين لمباريات الدوري، حيث يستعد كليوباترا لمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية، بينما يستعد المقاصة لمباريات الدوري الممتاز.

ويسعى المديران الفنيان لسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة إلى الدفع في هذه المباراة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين لتصحيح الأخطاء، والإطمئنان على كافة العناصر الأساسية والبديلة، لا سيما وأن كل فريق لديه خططه وأحلامه وطموحاته في المسابقة التي يشارك فيها هذا الموسم.

جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية، بينما يقع مصر للمقاصة في المركز السابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.