شكرا لقرائتكم استبعاد حارس بالمنتخب الأولمبى قبل انطلاق أمم أفريقيا.. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أسامة عبد الكريم فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه سيتم خروج حارس من الأربعة حراس المختارين قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة للتركيز مع الثلاثى المختار ، مؤكدا ان محمد صبحى حارس الزمالك لم يحصل على أى ميزة خلال فترة المعسكر وأنه يتعامل مع كافة الحراس على مستوى واحد .
وتنطلق البطولة الأفريقية باستاد القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل ، ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة للأولمبياد المقبلة .
وقد اختار شوقى غريب أربعة حراس وهم عمر رضوان ومحمد صبحى وعمر صلاح ومصطفى شوبير على أن يتم اختيار ثلاثة منهم قبل انطلاق البطولة .
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