شكرا لقرائتكم استبعاد حارس بالمنتخب الأولمبى قبل انطلاق أمم أفريقيا.. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الاوليمبى أنه يقف على مسافة واحدة من الأربعة حراس المختارين بقائمة المنتخب استعدادا لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .

وأضاف أسامة عبد الكريم فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه سيتم خروج حارس من الأربعة حراس المختارين قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة للتركيز مع الثلاثى المختار ، مؤكدا ان محمد صبحى حارس الزمالك لم يحصل على أى ميزة خلال فترة المعسكر وأنه يتعامل مع كافة الحراس على مستوى واحد .

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وتنطلق البطولة الأفريقية باستاد القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل ، ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة للأولمبياد المقبلة .

وقد اختار شوقى غريب أربعة حراس وهم عمر رضوان ومحمد صبحى وعمر صلاح ومصطفى شوبير على أن يتم اختيار ثلاثة منهم قبل انطلاق البطولة .