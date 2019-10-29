شكرا لقرائتكم محمد هانى: كوكا سبب انضمامى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى إن أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا كان له الفضل فى نضمامه للقلعة الحمراء.
أضاف هانى خلال حوراه على أون سبورت :" كنت زميل أحمد حسن كوكا في مدرسة واحدة وكان أحد أسباب إني أروح إختبارات النادي الأهلي وأنا عندي 9 سنين، ماكنتش عايز أروح لإني مش هتقبل لكن والدتي اللي أصرت".
أضاف هانى :" من حظي إن الكابتن بدر رجب وجمال السيد اللي كانوا بيتفرجوا عليا عملت لعبتين حلوين يومها فاكرهم لحد دلوقتي، الكابتن بدر إتعرف عليا وبقيت موجود ونصحني باللعب ظهير أيمن".
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