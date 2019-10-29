حصيلة الجولة الثامنة.. مكاسب عديدة للنصر من محيط الهلال

عاد النصر بمكاسب كثيرة من محيط الهلاليين في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

حامل اللقب صالح جماهيره بثلاث نقاط ثمينة من ديربي العاصمة وألحق بالهلال الخسارة الأولى في ليلة خطف المغربي عبد الرزاق حمد الله نجوميتها بتسجيل هدفي النصر.

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وتلقى الفيصلي كذلك خسارته الأولى في البطولة وجاءت أمام التعاون، فيما كان الشباب أبرز المستفيدين بعدما أوقف سلسلة انتصارات الوحدة وانتزع منه المركز الثاني.

وجاءت خسارتا الاتحاد والأهلي في هذه الجولة لتقرع جرس الإنذار قبل الديربي المنتظر بينهما الخميس المقبل، والمفارقة أن كلاهما خسر تحت مدرب جديد يخوض مباراته الأولى في الدوري، كما أوقفت أندية الاتفاق والفيحاء والرائد نزيف نقاطهم وحقق كل منهم فوزا ثمينا ابتعدوا به عن منطقة الخطر.

على صعيد الأرقام، شهدت الجولة عشرين هدفا في المباريات الثمان، ثلاثة منها جاءت من ركلات جزاء، كما أشهر الحكام ثمان وعشرين بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء.

وحافظ النصر على موقعه كأفضل دفاع في البطولة بهدفين في شباكه فقط، والحال نفسه ينطبق على الهلال الذي عزز صدارته لأقوى خط هجوم بثلاثة وعشرين هدفا، مع استمرار تربع قائده البرازيلي كارلوس إدواردو على صدارة الهدفين بسبعة أهداف.