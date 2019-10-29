شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 28/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك الأثنين 28/10/2019 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتى يعد أبرزها عودة كاسونجو للزمالك ومفاوضات النادي مع حسام حسن.

يصل الكونغولي كاسونجو لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، عقب استلام التأشيرة الخاصة به، حيث من المتوقع أن يستلم كاسونجو التأشيرة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

شرط سموحة للاستغناء عن هدافه للزمالك

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع سموحة بشأن انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل، في ظل اقتناع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو، بمستوى حسام حسن المنضم لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام حاليًا استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

تعرف على مكاسب الزمالك المنتظرة من فترة توقف الدورى

يستغل الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، فترة التوقف الحالية في الدوري، في تصحيح المسار وإعادة ترتيب الأوراق داخل فريق الزمالك، بعد ظهور بعض السلبيات علي الفريق خلال الفترة الماضية.

ميتشو يستقر على توظيف أوناجم فى مركزه الأساسى

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بمحمد أوناجم المحترف المغربي في صفوف الزمالك، في مركزه الأساسي وهو الجناح الأيمن للفريق وذلك في المباريات المقبلة عقب العودة من فترة التوقف الحالية بسبب ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى.

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انقسام لاعبى الزمالك فى معسكر المنتخب الوطنى

شهد معسكر المنتخب الوطنى الذى انطلق اليوم فى القاهرة استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، انقسامًا بين لاعبي نادي الزمالك.

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك الخميس المقبل استعداداً لودية أكتوبر

تقرر عودة محمود عبد الرازق شيكابالا ، صانع ألعاب الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض في معسكر 6 أكتوبر المقرر انطلاقه الخميس المقبل.

ميتشو يستعين بـ"مجموعة ناشئين" فى معسكر الزمالك بأكتوبر

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو على الاستعانة بعدد من الناشئين خلال معسكر الفريق، المقرر انطلاقه بالسادس من أكتوبر الخميس المقبل، فى ظل النقص العددى لغياب لاعبى المنتخب الأولمبى.