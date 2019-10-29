شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاهلى اليوم الاثنين 28/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النادى الأهلى شهد اليوم الاثنين الموافق 28/ 10/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد، محمد محمود يخضع لفحص طبى فى ألمانيا.

غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

محمد محمود يخضع اليوم لفحص طبى فى ألمانيا

يخضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لفحص طبي في ألمانيا اليوم الاثنين، من قبل الطبيب الشهير فايلر، قبل اجراء جراحة الرباط الصليبي غداً الثلاثاء.

الأهلي يواجه العروبة فى معسكر الإمارات

يواجه النادي الأهلي فريق العروبة الإماراتى على هامش معسكر الفريق هناك، والمقرر إقامته بداية من يوم 31 أكتوبر الجارى ويستمر لمدة أسبوع، حيث تحدد موعد مبدئى للمباراة يوم 4 نوفمبر المقبل.

الأهلى يكشف موعد عودة اللاعبين الأجانب للفريق من الإجازة

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن اللاعبين الأجانب سينتظمون فى مران الفريق غدا، الثلاثاء، بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام فى المران فى الموعد المحدد.

الأهلي يفسر سر الغيابات عن مران الفريق

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تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سبب الغيابات فى صفوف الفريق خلال المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش وشارك به 10 لاعبين إلى جانب الحارسين شريف إكرامى وعلى لطفى، وذلك فى بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.

تدريبات قوية لحراس الأهلى.. وإكرامى يخوض تدريبات فى "الجيم"

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

صور.. فايلر يُشعل مران ضربات الرأس للاعبى الأهلى

خصص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فقرة "تسديد الكرة بالرأس" للاعبى الفريق الكروى الأول، وظهر التركيز على جميع اللاعبين خلال تأدية المران.

نادٍ تركى يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك على ضم مهاجم منتخب الشباب

دخل حاتم جميل، الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب نادي المنصورة والمنتخب الوطني للشباب تحت 18 سنة بؤرة اهتمامات الأهلي والزمالك في ظل المتابعة الدقيقة التي يلقيها مسئولو القطبين على المباريات الخاصة بموهبة المنصورة والمنتخب والتى تلقى خلال الساعات الماضية دعوة رسمية من أحد الأندية التركية الشهيرة من أجل سفره ومن ثم ضمه لصفوفه عن طريق أسامة زهران وكيل اللاعب والمقيم في إسطنبول والذي يتبنى سفر موهبة المنصورة للدوري التركي .

سوبر كورة يكشف عن منحة الأهلي لمحمد محمود في ألمانيا