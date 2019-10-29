نشرة أخبار سوبر كورة.. تذكرة مفتوحة لمحمد محمود.. كاسونجو فى القاهرة خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "سوبر كورة" نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. خضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لكشف طبي في ألمانيا اليوم الاثنين، وبالتحديد في العاصمة برلين بعد وصوله منذ ساعات، لدراسة اصابته بالتحديد قبل اجراء جراحة الرباط الصليبي غداً . لمزيد من الاخبار ، اضغط هنا

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