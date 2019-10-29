حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28/10/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2019 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها، غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد، وكاسونجو يصل القاهرة الخميس المقبل بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي. غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد مؤمن زكريا يظهر فى مران الأهلي بالتتش مروان محسن يتخلى عن القناع فى مران الأهلى وعودة حمدى فتحى وسليمان نادٍ تركى يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك على ضم مهاجم منتخب الشباب كاسونجو يصل القاهرة الخميس المقبل بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي Advertisements ميتشو يستقر على توظيف أوناجم فى مركزه الأساسى 3 لاعبين فى المران الأول للمنتخب.. وانضمام طارق حامد وعلاء غدا كريم عبد الجواد يتأهل لمواجهة الشوربجي في ربع نهائي مصر الدولية للإسكواش الأهلي يفاوض "تراوري" لتدعيم الوسط في الشتاء منتخب مصر الأولمبي يتوجه إلى العين السخنة استعداداً لأمم أفريقيا

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