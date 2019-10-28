أول فوز للدفاع الجديدي وأول هزيمة لخريبكة في الدوري المغربي









اسماء السيد - حقق الدفاع الحسني الجديدي أول انتصار هذا الموسم كما سجل أول هدف له وألحق أول هزيمة بأولمبيك خريبكة بعد تغلبه 1-صفر اليوم الاثنين في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وارتقى الدفاع الجديدي إلى المركز السادس رافعا رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات متأخرا بنقطة واحدة عن أولمبيك خريبكة صاحب المركز الخامس الذي خسر لأول مرة في خمس مباريات.

وكان أولمبيك خريبكة الأفضل في أول 20 دقيقة وسدد مرتين من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس محمد اليوسفي تدخل بنجاح.

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وتحسن أداء الدفاع الجديدي، المنتشي بتأهله لقبل نهائي كأس العرش، في آخر ربع ساعة بالشوط الأول لكن دون تهديد حقيقي لمرمى الحارس أمين الرزين.

وسجل الدفاع الحسني الجديدي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تبادل سريع للكرة بين بلال ماجري والبديل هشام مساكي الذي سدد في أقصى زاوية بالمرمى.

وأجرى رشيد الطاوسي مدرب أولمبيك خريبكة تغييرات هجومية على أمل تعديل النتيجة لكن الدفاع الجديدي كان يقظا كما شكل خطورة عبر الهجمات المرتدة السريعة.

ويتصدر المغرب التطواني المسابقة بتسع نقاط من ثلاث مباريات وقد يعزز صدارته حين يواجه يوسفية برشيد بعد غد الأربعاء.