الشباب السعودي يهزم شباب الأردن في الدقيقة الأخيرة بكأس العرب









اسماء السيد - سجل حسن معاذ هدفا في الدقيقة الأخيرة من تسديدة بعيدة ليقود الشباب السعودي للفوز 1-صفر على ضيفه شباب الأردن في ذهاب دور 16 بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الاثنين.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يسدد معاذ كرة طويلة باغتت الحارس رشيد رفيد لتسكن شباكه.

وأضاع أصحاب الضيافة العديد من الفرص خاصة عبر المهاجم عبد الله الحمدان وأبرزها حين راوغ الحارس لكنه سدد في الشباك الجانبية قبل 12 دقيقة على النهاية.

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كما أضاع الفريق الأردني عدة محاولات في ظل يقظة الحارس عبد الله العويشير.

وتقام مباراة الإياب في الأردن يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ملخص المباراة: