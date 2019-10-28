إيقاف ريبري ثلاث مباريات بسبب دفع حامل الراية









اسماء السيد - قررت لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إيقاف المخضرم فرانك ريبري جناح فيورنتينا ثلاث مباريات بسبب دفع حامل الراية خلال خسارة فريقه 2-1 أمام ضيفه لاتسيو أمس الأحد.

وأظهر مقطع فيديو أن اللاعب البالغ عمره 36 عاما والذي تم استبداله في الدقيقة 74 احتج ضد الحكام بعد نهاية المباراة وسط اعتراض فيورنتينا على هدف فوز لاتسيو. ثم دفع واحدا من حاملي الراية قبل أن يبعده زملاؤه وأشهر الحكم البطاقة الحمراء له.

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ووصفت اللجنة تصرفاته بأنها "غير محترمة للغاية" وقالت اليوم الاثنين إن ريبري توجه إلى حامل الراية "بسلوك به تهديد" ودفعه مرتين.

وفي وقت سابق، اعتذر ريبري، الذي غُرم 20 ألف يورو (22196 دولارا)، عبر حسابه في تويتر وقال إنه كان "غاضبا" بعد النهاية المثيرة للجدل.

وأكد فيورنتينا أن الهجمة التي جاء منها هدف لاتسيو الثاني في الدقيقة 89 بدأت بخطأ من جوردان لوكاكو ضد ريتشياردو سوتيل وتعجب من قرار الحكم بعدم مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب بدلا من الاعتماد على مراجعة حكم الفيديو المساعد.