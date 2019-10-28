مانشستر سيتي يشترط 100 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن غابرييل خيسوس









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني مهتمة بالتعاقد مع البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بهدف تدعيم خط المقدمة البافاري بعدما فشلت مساعيها في ضم الدولي الألماني تيمو فيرنر من نادي لايبزيغ .

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن إدارة مانشستر سيتي قد اشترطت حصولها على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن المهاجم غابرييل خيسوس على امل صرف أنظار المسؤولين البافاريين عن اللاعب ، لإدراكها بإستحالة ان يدفع الألمان هذا المبلغ الضخم من أجل التعاقد مع لاعب لم يشارك سوى في أربع مباريات ضمن تشكيلة "السيتزن" الأساسية هذا الموسم.

ورغم ان مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا لم يعد يعتمد بشكل أساسي على المهاجم البرازيلي ، إلا انه يُصر على الاحتفاظ بخدماته ، لأنه يرى بأنه اللاعب الأنسب لخلافة مهاجم الفريق الهداف الأرجنتيني سيرجيو اغويرو الذي قد يترك النادي نهاية الموسم الجاري ، تزامناً مع إنقضاء عقده في حال لم يتم تجديده لموسم إضافي.

يشار الى أن مسؤولي بايرن ميونيخ قد صرفوا النظر عن التعاقد مع الجناح الألماني ليروي ساني بعد تعرضه لإصابة قوية في مستهل منافسات الموسم الجاري، مما جعلهم يركزون مساعيهم على البرازيلي خيسوس كونه خارج حسابات غوارديولا التكتيكية .