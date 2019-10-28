ديست ظهير أياكس يختار اللعب لأمريكا









اسماء السيد - اختار سيرجينيو ديست ظهير أياكس أمستردام، المولود في هولندا، اللعب للمنتخب الأمريكي لكرة القدم بدلا من هولندا في ضربة للمدرب رونالد كومان الذي كان يأمل في إقناعه باللعب للطرف الآخر.

وقال اللاعب البالغ عمره 18 عاما لمحطة أياكس التلفزيونية اليوم الاثنين "لم يكن قرارا سهلا وفكرت فيه طويلا وبعناية لكنني أشعر بأنه القرار الصائب".

وخاض اللاعب الصاعد، المولود في ألميري لأب أمريكي، مباراتين وديتين بالفعل مع الولايات المتحدة لكنه غاب عن مواجهتي كوبا وكندا في دوري الأمم لمنطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في وقت سابق هذا الشهر للتفكير في قراره.

وإذا خاض المباراتين الرسميتين لحسم مستقبله الدولي بالفعل.

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وقال كومان إنه يتوقع أن يشكل ديست مستقبل الظهير الأيمن في هولندا.

وأضاف في مؤتمر صحفي هذا الشهر "تحدثت معه ورسمت ملامح الطريق له ولمستقبله مع منتخب هولندا".

لكن المدرب قال اليوم الاثنين "اتصل سيرجينيو بي هذا الصباح وشرح لي لماذا قرر اللعب لأمريكا. كان خيارا صعبا بالنسبة له ولا يمكنني سوى احترام قراره". وشاهد مدرب أمريكا جريج بيرهالتر أداء ديست الأسبوع الماضي خلال خسارة أياكس 1-صفر أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وبرر ديست قراره بأنه كان ضمن خطط الأمريكيين منذ وقت طويل ولعب لمنتخب الولايات المتحدة للناشئين تحت 17 و20 عاما.

وتابع "بالتأكيد اللعب مع هولندا يعني المشاركة مع عدد من أفضل لاعبي العالم وهذا أمر رائع لكن في النهاية لعبت مشاعري الدور الأكبر في قراري".