اخبار الرياضه

اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة على رأسها عودة بعثتى المصرى وبيراميدز إلى أرض الوطن بعد تحقيقهما للفوز خارج الديار فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث فاز الأول على بطل سيشل برباعية نظيفة، بينما فاز الثانى على يناج أفريكانز التنزانى بهدفين مقابل هدف.

شوقى غريب يتحدث عن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى قبل 24 ساعة من إعلانها

أدى منتخب مصر الأولمبى مرانًا قويًا فى بداية معسكره المغلق والأخير استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة.

d6e1e22225.jpg

ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من "خداع" نتيجة الذهاب أمام يانج أفريكانز

حذر الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، لاعبي فريقه من الخداع بنتيجة الذهاب التي حققوها أمام يانج أفريكانز التنزاني، والفوز عليهم بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الوطني في تنزانيا أول أمس الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

19d7896d33.jpg

تعرف على مواجهات الدور التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر

أسفرت مباريات الدور التمهيدى الرابع لـ كأس مصر عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث بعد انتهاء مباريات الدور التمهيدى الثالث اليوم الذى شهد عدة مفاجآت منها إقصاء فرق غزل المحلة وألعاب دمنهور والرجاء.

674348854d.jpg

نجم الأهلى السابق يوجه نصيحة لمحمد صلاح

وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة للدولي محمد صلاح لاعب الإنجليزي، من أجل أن يحافظ على مكانته ومستواه فى عالم الساحرة المستديرة.

Advertisements

895215d49d.jpg

هانيا الحمامي تتأهل لربع نهائي بطولة العالم لسيدات الإسكواش

تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس وبطلة العالم لناشئات الإسكواش والمصنفة رقم 11 على مستوى العالم، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الإسكواش المقامة في سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تقدر بـ430 ألف دولار.

a5e02fcc9e.jpg

كاسونجو يصل القاهرة الخميس المقبل بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي

يصل الكونغولي كاسونجو لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، عقب استلام التأشيرة الخاصة به، حيث من المتوقع أن يستلم كاسونجو التأشيرة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

4da65d1f7c.jpg

غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي  اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

a8eed8c4dd.jpg

بيراميدز يحتفل بالفوز على يانج أفريكانز فى طائرة العودة إلى القاهرة

احتفلت بعثة فريق بيراميدز بالفوز على يانج أفريكانز التنزانى خلال تواجدهم فى طائرة العودة إلى القاهرة، حيث عادت البعثة ظهر اليوم، وحصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات، قبل الاستعداد لمباراة العودة يوم 3 نوفمبر المقبل.

7e4f32a9ae.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا