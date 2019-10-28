شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة على رأسها عودة بعثتى المصرى وبيراميدز إلى أرض الوطن بعد تحقيقهما للفوز خارج الديار فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث فاز الأول على بطل سيشل برباعية نظيفة، بينما فاز الثانى على يناج أفريكانز التنزانى بهدفين مقابل هدف.

شوقى غريب يتحدث عن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى قبل 24 ساعة من إعلانها

أدى منتخب مصر الأولمبى مرانًا قويًا فى بداية معسكره المغلق والأخير استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة.

ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من "خداع" نتيجة الذهاب أمام يانج أفريكانز

حذر الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، لاعبي فريقه من الخداع بنتيجة الذهاب التي حققوها أمام يانج أفريكانز التنزاني، والفوز عليهم بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الوطني في تنزانيا أول أمس الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تعرف على مواجهات الدور التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر

أسفرت مباريات الدور التمهيدى الرابع لـ كأس مصر عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث بعد انتهاء مباريات الدور التمهيدى الثالث اليوم الذى شهد عدة مفاجآت منها إقصاء فرق غزل المحلة وألعاب دمنهور والرجاء.

نجم الأهلى السابق يوجه نصيحة لمحمد صلاح

وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة للدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من أجل أن يحافظ على مكانته ومستواه فى عالم الساحرة المستديرة.

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هانيا الحمامي تتأهل لربع نهائي بطولة العالم لسيدات الإسكواش

تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس وبطلة العالم لناشئات الإسكواش والمصنفة رقم 11 على مستوى العالم، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لسيدات الإسكواش المقامة في سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تقدر بـ430 ألف دولار.

كاسونجو يصل القاهرة الخميس المقبل بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي

يصل الكونغولي كاسونجو لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، عقب استلام التأشيرة الخاصة به، حيث من المتوقع أن يستلم كاسونجو التأشيرة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

بيراميدز يحتفل بالفوز على يانج أفريكانز فى طائرة العودة إلى القاهرة

احتفلت بعثة فريق بيراميدز بالفوز على يانج أفريكانز التنزانى خلال تواجدهم فى طائرة العودة إلى القاهرة، حيث عادت البعثة ظهر اليوم، وحصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات، قبل الاستعداد لمباراة العودة يوم 3 نوفمبر المقبل.