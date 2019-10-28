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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز7 أخبار شهدها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 10 / 2019 أبرزها ، غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد
غياب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلى فى الشيخ زايد
3 لاعبين فى المران الأول للمنتخب.. وانضمام طارق حامد وعلاء غدا
خضع الثلاثي عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو وحسام حسن لتدريبات بدنية في مران المنتخب الوطنى الذي أقيم اليوم بملعب حرس الحدود بواسطة أنيس الشعلالى المعد البدنى للمنتخب وبحضور الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى المدير الفني ومحمد بركات مدير الفريق، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.
مؤمن زكريا يظهر فى مران الأهلي بالتتش
ظهر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق في ملعب التتش.
كاسونجو يصل القاهرة الخميس المقبل بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي
يصل الكونغولي كاسونجو لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، عقب استلام التأشيرة الخاصة به، حيث من المتوقع أن يستلم كاسونجو التأشيرة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
بيراميدز: انضمام 6 لاعبين للمنتخب دليل على السير فى الطريق الصحيح
أعرب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن فخره لاختيار 6 لاعبين من الفريق دفعة واحدة للانضمام لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
صور.. فايلر يُشعل مران ضربات الرأس للاعبى الأهلى
خصص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فقرة "تسديد الكرة بالرأس" للاعبى الفريق الكروى الأول، وظهر التركيز على جميع اللاعبين خلال تأدية المران.
المصرى يصل مطار القاهرة بعد الفوز على بطل سيشل برباعية
وصل فريق المصري البوسعيدي إلى مطار القاهرة قادما من جزيرة سيشل بعد فوزه على كوت دى اور برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .
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