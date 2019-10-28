شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرط سموحة للاستغناء عن هدافه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع سموحة بشأن انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل، في ظل اقتناع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو، بمستوى حسام حسن المنضم لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام حاليًا استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ووضع مسئولو سموحة شرطا للتفريط فى اللاعب .. تعرف عليه من هذا الرابط