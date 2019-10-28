شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشوان لـ"الخليج 365": تكريم السفارة دليل على أن سنين عمرى لم تضيع هدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد رشوان البطل الأولمبي السابق في الجودو أن تكريم السفارة اليوم له وتسليمه قلادة الشمس المشرقة الأشعة الفضية من إمبراطور اليابان دليل أن سنين عمره لم تضيع هدرًا بل تعكس حب الناس وتقديرها لشخصه.

وقال رشوان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن هناك عدة خطوات يحب اتباعها لتكرار الإنجاز الذى قام به منها الاستعانة بأصحاب الخبرات والاهتمام باللاعبين مبكرًا واختيار اللعبة المناسبة وكذلك الوزن المناسب الذى يلعب فيه .

تسلم محمد رشوان قلادة الإمبراطور اليابانى اليوم فى السفارة اليابانية وقام بتسليمها له نوكى ماساكى السفير اليابانى بالقاهرة بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات والفنانين والرياضيين حيث حضر الفنان سامح الصريطى وحسن صقر ورئيس اتحاد الجودو ورمضان درويش وإسلام الشهابى ومحمد على ومصطفى كامل وأحمد صابر وأحمد خليفة وغيرهم .