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يثرب عادل تودع بطولة العالم لسيدات الإسكواش من دور الـ16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي والمصنفة رقم 16  عالميًا لسيدات الإسكواش، بطولة العالم للسيدات المقامة تحت سفح الأهرامات بالجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وخسرت يثرب أمام منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-2، 11-6 .

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يذكر أن هذه البطولة تمثل الظهور الأول لنور الشربيني المصنفة الثانية عالميا والتي غابت عن المشاركة في أول ثلاث بطولات بالموسم الجاري بسبب الاصابة في الركبة قبل المشاركة في بطولة العالم.

وتدافع نور الشربيني عن لقب بطولة العالم لسيدات الإسكواش والذي تحمله البطلة المصرية عن الموسم الماضي ولثلاث نسخ في تاريخها.

 

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