شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يصل القاهرة الخميس المقبل بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الكونغولي كاسونجو لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، عقب استلام التأشيرة الخاصة به، حيث من المتوقع أن يستلم كاسونجو التأشيرة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

ومن المقرر وصول كاسونجو للقاهرة يوم الخميس المقبل، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربى لعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ إعارته لصفوف الفريق المغربى فى بداية الموسم الجارى، فى إطار صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، لاعب الوداد السابق إلى الزمالك.

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ويسعى مسئولو الزمالك لقيد كاسونجو فى قائمة الفريق بالميركاتو الشتوى المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض، حيث يفكر مجلس الزمالك فى قيد كاسونجو بدلاً من المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، الذى ابتعد عن مستواه فى الفترة الأخيرة، حيث يسعى الأبيض لتسويق المهاجم المغربى خلال الفترة الحالية حتى يتمكن من قيد كاسونجو فى قائمة الشتاء.