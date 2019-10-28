شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يدير مواجهة المجر وأستراليا فى كأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الدولي فيفا إدارة مواجهة المجر وأستراليا في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة للحكم الدولي المصري أمين عمر. تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتقام البطولة حاليًا في الفترة من 26 أكتوبر حتى 17 نوفمبر المقبل، وتحظى البطولة باهتمام عالمي من أكبر الأندية الأوربية للظفر بخدمات اللاعبين المميزين.

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