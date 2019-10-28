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شوقى غريب يتحدث عن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى قبل 24 ساعة من إعلانها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر الأولمبى مرانًا قويًا فى بداية معسكره المغلق والأخير استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة.

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المنتخب الاولمبى

جاء المران تكتيكيًا في المقام الأول وظهر فيه مدى التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعى الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التى ستخوض البطولة.

وانضم كريم العراقي للمعسكر بعد وصول بعثة المصرى من سيشل حيث توجه اللاعب من المطار إلى العين السخنة حيث المعسكر.

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تدريبات الحراس

من جانبه أكد شوقي غريب، أن القائمة النهائية سيتم حسمها غدًا في اليوم الأخير الذى حدده "كاف" لإرسال القوائم مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى حدد المعايير التى سيختار على أساسها سواء كانت طبية أو مرونة تكتيكية، لافتًا إلى أن جميع من في المعسكر على قلب رجل واحد سواء في القائمة أو خارجها مشيدًا بالروح التي يتمتع بها اللاعبون.

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جهاز المنتخب

وقال غريب إن لديه ثقة كبيرة في كل العناصر مطالبًا إياهم بضرورة الالتزام بالتعليمات في التدريبات وخلال المباريات من أجل تحقيق الحلم الكبير وهو التأهل للدورة الأولمبية ثم الفوز البطولة.

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شوقى غريب


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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