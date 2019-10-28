المقاصة يخوض مباراتين وديتين بعد غدٍ الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراتين وديتين غدًا الأربعاء في إطار فترة توقف الدوري الحالية، حيث يلعب أمام سيراميكا كليوباترا فى الواحدة ظهرًا، ثم يلعب مع وادي دجلة في الخامسة مساء، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
فريق مصر للمقاصة يستعد لمباراة الحرس المقبلة فى الجولة السادسة للدوري عقب فترة التوقف الحالية في الدوري بسبب انشغال المنتخب الأول بمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021، والمنتخب الأولمبي بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام المقرر إقامتها في مصر نوفمبر المقبل.
وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد راحة سلبية 5 أيام عقب التعادل مع وادي دجلة 2/2 بالأسبوع الخامس بالدوري، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل التدريبي للاعبين لزيادة الجرعات البدنية حيث يؤدي الفريق التدريب على فترتين صباحا ومساء، وعقد ميدو جلسة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية لتفاديها فى الفترة المقبلة.
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