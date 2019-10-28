شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة بطل سيشل بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة عقب عودتهم عصر اليوم من جزيرة سيشل بعد أدائهم لمباراة الذهاب أمام كوت دى أور فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الأفريقية.

كانت بعثة المصرى قد عادت إلى مطار القاهرة عصر اليوم عقب تحقيق الفريق لفوز تاريخى خارج الأرض على حساب بطل سيشل برباعية نظيفة، أحرزهم احمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى اوستن أموتو وأحمد جمعة.

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ويلتقى المصرى مع كوت دى أور فى لقاء الإياب فى الثالثة من عصر الأحد المقبل باستاد برج العرب.