ليفربول مهدد بورطة دفاعية قبل موقعة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول بات مهددا بفقدان الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق بسبب إصابته في الركبة.
وقالت صحيفة "إفينينج ستاندارد" الإنجليزية إن ماتيب تعرض لانتكاسة أثناء فترة تعافيه من الإصابة, مضيفةً أن هناك إمكانية لاستمرار فترة غيابه لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.
وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، كان متفائلًا في البداية بشأن استعادة ماتيب للياقته البدنية الكاملة، لكن يبدو أن الأمر لم يعد كذلك.
صاحب الـ28 عاما لم يشارك سوى في لقاء وحيد من آخر خمس مواجهات لليفربول، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر.
يُذكر أن ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، يستعد لمواجهة أستون فيلا خارج الديار ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لبريميرليج، قبل اللقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي 10 نوفمبر.
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