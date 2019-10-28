طائرة الصيد تفوز ببطولة الجيزة

توج فريق 15 سنة للكرة الطائرة بنادي الصيد، ببطولة منطقة الجيزة، بعد الفوز على الزمالك 3 / 1 في مباراة مثيرة مساء اليوم الإثنين، بملعب النادي بالدقي.

قدم لاعبو الصيد أداء جيد وتقدموا منذ البداية قبل أن يتعادل الزمالك، إلا أن لاعبي الصيد تفوقوا على أنفسهم في الشوط الخامس وحسموه بنتيجة 15 /

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تضم قائمة لاعبي الصيد : حازم إيهاب رمزي، مروان علي عبد الحميد، فتحي هشام فتحي، علي أشرف فخري، محمد أشرف أحمد، أحمد خالد عبد العاطي، عمر حسام الدين منذر، يوسف محمد عبد الرحمن، سليم محمد عمرو، أحمد محمد عبد الرؤوف، محمود

أيمن محمود، عبد الرحمن أحمد حسين، أحمد حسام الدين فرحات، عمر كريم السيد، فضل عمرو فضل، محمد عماد مختار، زياد أحمد ماجد، عمرو خالد فتحي، عبدالرحمن فؤاد، يوسف شريف.

شهد المباراة محمد شرف عضو مجلس إدارة نادي الصيد، الذي حرص على دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، ومعه أشرف الفار مدير النشاط الرياضي بالصيد، أحمد نبيه ومحمد مصطفى مساعدي مدير النشاط الرياضي، بالإضافة لمسؤولي اتحاد الكرة الطائرة ومنطقة الجيزة.