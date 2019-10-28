المقاصة يخوض مباراتين وديتين امام دجلة وسيراميكا .. الاربعاء

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراتين وديتين غدا الاربعاء في اطار فترة توقف الدوري الحالية .
حيث يلعب أمام سيراميكا كليوباترا فى الواحدة ظهرا ، ثم يلعب مع وادي دجلة في الخامسة مساء، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، وذلكفى إطار استعدادات المقاصة خلال فترة توقف الدوري الحالية الطويلة بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر .
ويسعي ميدو جاهدا للحفاظ علي جاهزية اللاعبين استعدادا لمواجهة الحرس المقبلة فى الجولة السادسة للدورى.
وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد راحة سلبية 5 أيام عقب التعادل مع وادي دجلة 2/2 بالاسبوع الخامس بالدوري .
وحرص ميدو على رفع الحمل التدريبي للاعبين لزيادة الجرعات البدنية حيث يؤدي الفريق التدريب على فترتين صباحا ومساءا .
و عقد ميدو جلسة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية لتفاديها فى الفترة المقبلة.
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