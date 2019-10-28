طائرة سموحة يكتسح مصر للبترول في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال على نظيره مصر للبترول ٠/٣ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الدوري الممتاز .

يضم فريق سموحه كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف

، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا .يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .