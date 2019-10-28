فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال على نظيره مصر للبترول ٠/٣ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الدوري الممتاز .
يضم فريق سموحه كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف
يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة سموحة يكتسح مصر للبترول في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.