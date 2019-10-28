حقق فريق 20 سنة بنين لكرة السلة بالزمالك فوزا جديدا على حدائق الأهرام بنتيجة 33/78 بالجوله الثالثه بالدور الأول ببطوله الجيزة والتي جمعت بين الفريقين بملعب البنك الأهلي. الجيزة والتي جمعت بين الفريقين بملعب البنك الأهلي. ومن المقرر أن يواجه الفريق، 6 أكتوبر بالمباراه المقبلة الإثنين المقبل في تمام الخامسه مساء بملاعب نادي الترسانة. أكتوبر بالمباراه المقبلة الإثنين المقبل في تمام الخامسه مساء بملاعب نادي الترسانة. ويقود الفريق فنيا محمد الجعفري مديرا فنيا ومحمد حمدي مدربا عاما ومصطفى محسن إداري الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب سلة الزمالك يواصلون انتصاراتهم ببطولة الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.