شباب سلة الزمالك يواصلون انتصاراتهم ببطولة الجيزة

حقق فريق 20 سنة بنين لكرة السلة بالزمالك فوزا جديدا على حدائق الأهرام بنتيجة 33/78 بالجوله الثالثه بالدور الأول ببطولهالجيزة والتي جمعت بين الفريقين بملعب البنك الأهلي.
ومن المقرر أن يواجه الفريق، 6أكتوبر بالمباراه المقبلة الإثنين المقبل في تمام الخامسه مساء بملاعب نادي الترسانة.
ويقود الفريق فنيا محمد الجعفري مديرا فنيا ومحمد حمدي مدربا عاما ومصطفى محسن إداري الفريق.
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