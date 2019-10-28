كريستيانو رونالدو يقترب من الفوز بالكرة الذهبية

يقترب النجم البرتغال كريستيانو رونالدو من الفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" 2019 حسب بعض التقارير الايطالية.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن النجم

البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحتل صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأشارت الصحيفة أن السبب يرجع الي أن تواجد أحد ممثلي صحيفة فرانس فوتبول في تورينو، لمقابلة رونالدو.

وكان رونالدو الموسم الماضي حقق لقب الدوري مع يوفنتوس ولقب دوري الامم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي.