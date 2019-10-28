ناشئو الزمالك للكرة الطائرة يحصدون فضية الجيزة

حصد فريق 15 سنة بنين للكرة الطائرة بنادي الزمالك المركز الثاني والميداليات الفضية بعد خوض المباراه النهائية أمام فريق صيد الدقي بنتيجه 3-2 حيث أقيمت بملعب المنافس. صيد الدقي بنتيجه 3-2 حيث أقيمت بملعب المنافس. ويقود الفريق عبده البحراوي مديرا فنيا للفريق ومحمد الدكروري إداري الفريق. للفريق ومحمد الدكروري إداري الفريق. وأشاد البحراوي بجميع لاعبي الفريق ومنحهم راحة سلبية لمدة يومين وسيستأنف الفريق تدريباته الفنيه والبدنية استعدادا لبطولة الجمهورية المقررة في يناير المقبل.

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