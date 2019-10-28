مدافع المصري ينضم إلى معسكر المنتخب الأوليمبي

حرص كريم العراقي نجم خط دفاع المصري على الانضمام فوراً لصفوف معسكر المنتخب الأوليمبي المقام بالقاهرة استعداداً لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمنتخبات الشباب تحت 23 عاماً والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب عودته مع بعثة الفريق البورسعيدي بعد العودة من سيشل. تحت 23 عاماً والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب عودته مع بعثة الفريق البورسعيدي بعد العودة من سيشل. وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على الاطمئنان على حالة اللاعب الفنية والبدنية وطلب منه الخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للارهاق لدى اللاعب من رحلة السفر الطويلة.

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