جامعة جنوب الوادى تستضيف خماسيات القدم العربية

تستضيف جامعة جنوب الوادي الدورة العربية الخامسة عشر لخماسيات كرة القدم في المدة من ٢ حتى ٧ نوفمبر المقبل على ملاعب الجامعة بقنا. ويشارك في الدورة جامعات الإسكندرية وعين شمس وحلوان وبنها وطنطا والمنصورة والمنوفية ومدينة السادات والزقازيق وقناة السويس والسويس والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادي الجديد وجنوب الوادي ووزارة التعليم العالي . وحلوان وبنها وطنطا والمنصورة والمنوفية ومدينة السادات والزقازيق وقناة السويس والسويس والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادي الجديد وجنوب الوادي ووزارة التعليم العالي . وبعض الجامعات الخاصة هى حورس والمستقبل وهليوبوليس والمصرية اليابانية والمصرية الروسية والتعليم الإلكتروني الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرعي القاهرة وأسوان، بالإضافة الى جامعات تكريت والموصل وديالي من العراق وأزهر من غزة وجامعة اليمن.

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