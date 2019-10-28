أمين عمر حكمًا لمباراة المجر واستراليا في كأس العالم للناشئين

يدير الحكم الدولي المصري، أمين عمر، مباراة المجر واستراليا، في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي تقام في البرازيل. 17 سنة التي تقام في البرازيل. وتقرر أن تقام المباراة في تمام الواحدة صباح يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وكانت استراليا خسرت الجولة الأولى من الإكوادور 2/1، بينما خسرت المجر في الجولة الأولى 4/2 من نيجيريا. الواحدة صباح يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وكانت استراليا خسرت الجولة الأولى من الإكوادور 2/1، بينما خسرت المجر في الجولة الأولى 4/2 من نيجيريا.

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