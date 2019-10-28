رياضة | كل ما تريد معرفته عن رالي "العُلا نيوم" الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن رالي "العُلا نيوم" الصحراوي



وأقامت اللجنة التنفيذية لرالي العُلا نيوم اجتماعها الأول برئاسة علي بن مصلح القحطاني مستشار أمير منطقة تبوك ، و عبدالله باخشب المشرف العام على الراليات في السعودية ، وبحضور حمود الجابري المدير الفني في الاتحاد، وممثلي شركة نيوم و الجهات الحكومية المشاركة.

وناقش الإجتماع خطة العمل والخطوات التحضيرية والهيكل التنظيمي ومهام اللجان والمسار المقترح للرالي، كما درس التحضيرات الأولية لتنظيم الرالي والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تحديد مقر الرالي الرئيس.

ومن المقرر أن يقام رالي العلا نيوم في أقل من 3 أسابيع، عقب انتهاء رالي القصيم في بريدة، الذي شهد نجاحًا كبيرًا وحاذ بشعبية هائلة، حيث شارك به عددٌ كبيرٌ فاق التوقعات.

وأكد الاتحاد أن رالي العُلا نيوم " الجولة الثالثة للبُطولة الجديدة" سيمتد على تضاريس وتكوينات طبيعية مُشابهة لتلك التي سيواجهها السائقون في رالي داكار2020 الذي سيُقام في المملكة خلال شهر ( يناير) المُقبل.

وكشف الاتحاد السعودي عن التفاصيل الأساسية للرالي الجديد، حيث ستجري إجراءات التوثيق والفحص التقني في العُلا، يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، فيما سيقام حفل انطلاق الرالي الساعة، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية، إلى جانب إقامة مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور بدءًا من الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة.

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كما ستشهد الأيام الأربعة التالية أربع مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، حيث سيقيم الاتحاد في اليوم التالي الأربعاء، المُوافق 6 نوفمبر، المرحلة الخاصة الثانية وتُقام حول العُلا وهي عبارة عن مرحلة خاصة ضد الوقت، فيما سيليه مرحله أخرى حول العلة.

فيما سيشهد يوم الجمعة خوض المُشاركون مرحلةً خاصة تنطلق من العُلا وتنتهي في منطقة نيوم، وتختتم المراحل، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، في الصحراء في نيوم، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة شرما .

تقع مدينة العُلا، شمال غرب المملكة، وهي مدينة تاريخية تقع على "طريق البخور" التاريخي، وتبعد ألف كيلومتر عن العاصمة الرياض، و670 كيلومترًا عن جدَّة، وهي ضمن مُحافظة المدينة، وكانت عاصمة الحضارة اللحيانية، إلى جانب احتوائها على موقع مدائن صالح الأثري، والذي يعد أول موقع سعودي يُدرج في قائمة "يونِسكو" للتُراث العالمي.

كما تتواجد مدينة نيوم الجديدة في أقصى شمال شرق السعودية، وتعد مدينة حديثة التكوين والتأسيس،تقع ضمن منطقة تبوك، وعلى البحر الأحمر، وقريبةٌ من حُدود المملكة مع الأردن ومصر. صُممت لتكون مدينةً ذكية، ومن المُتوقع إنهاء المرحلة الأولى من هذه المدينة المُستقبلية بحُلول العام 2025.