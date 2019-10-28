رياضة | انتكاسة في ليفربول.. نجم الريدز يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتكاسة في ليفربول.. نجم الريدز يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنلجيزي خبرًا صادمًا بشأن نجم الريدز بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة.

وكان المدافع الكاميروني جويل ماتيب قد غاب عن مباراة ليفربول أمس أمام توتنهام بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بسبب الإصابة.

وكشتف تقارير صحفية في إنجلترا بأن ليفربول أصبح قد يفقد لخدمات اللاعب الكاميروني لمدة 6 أسابيع.

وأضافت التقارير بأن اللاعب تعرض لانتكاسة ة أثناء فترة تعافيه من الإصابة, هناك إمكانية أن تمتد فترة غيابه إلى شهر ونصف.

ولن يتمكن ماتيب من المشاركة في مباريات ليفربول المقبلة قبل التوقف الدولي، ليمثل بذلك ضربة قوية للمدرب الألماني يورجن كلوب والذي اعتمد عليه في التشكيل الأساسي للفريق منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من البريميرليج.